Москва21 окт Вести.Охлаждение отношений со стороны США и консолидированная позиция по Украине позволяют сделать вывод, что Вашингтон больше не делает ставку на главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Марков.

По его мнению, американская сторона приступила к выполнению договоренностей, направленных на прекращение поддержки нынешнего главы киевского режима.

То, что сейчас демонстрируют американцы Зеленскому — это высшая степень презрения на самом деле. Все знают, что замедлена скорость Starlink. Все знают, что не дают данные в полном объеме. И на вопрос: "Кто отключал?" никто даже не считает нужным что-то пояснять. Я слышал мнение о том, что его (главу киевского режима Владимира Зеленского - прим. ред.) сейчас воспитывают. Я убежден, что так не воспитывают. На нем поставили крест, его сливают. Все. С ним никто не считает нужным даже ни о чем разговаривать. И если раньше мы наблюдали, как [президент США Дональд] Трамп мог сказать что-то одно, [госсекретарь США Марко] Рубио мог сказать другое, [американский предприниматель Илон] Маск говорил что-то третье, то сегодня позиция всех основных ключевых фигур администрации Дональда Трампа железобетонна и едина. Все говорят одно и то же, все говорят очень жестко, все говорят очень принципиально. Как мне кажется, договоренности по Киеву уже достигнуты, и мы видим начало реализации этих договоренностей. И то, что вот этот клоун побежал в Осло сам (он же не переговорщиков отправил), он сам туда полетел, говорит о том, что, у него уже… горит. И горит, и подгорает уже очень сильно заявил Марков

Ранее американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что Европа и Соединенные Штаты устали от украинского конфликта.