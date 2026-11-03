Москва3 нояВести.Массовые акции протеста в странах Евросоюза могут свидетельствовать о появлении предпосылок для скорого урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
По словам политолога, среди требований участников европейских манифестаций звучит недовольство расходованием средств на поддержку Украины.
Подобного рода признаки и свидетельствуют о том, что на сегодняшний день есть силы, которые крепнут для того, чтобы урегулировать ситуацию за столом переговоровсказал Кошкин
Еще одним возможным фактором эксперт назвал трехсторонние переговоры в Абу-Даби.
При этом политолог отметил, что заинтересованные в продолжении конфликта стороны сохраняются. В частности, он полагает, что глава киевского режима Владимир Зеленский заинтересован в затягивании кризиса, поскольку переговоры могут повлечь за собой нежелательные для него последствия.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что делегация России примет участие в трехсторонних переговорах с участием Соединенных Штатов и Украины по урегулированию украинского конфликта. Встречи пройдут 10-11 ноября в Абу-Даби.