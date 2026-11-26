Эксперт Дудчак рассказал о желании ЕС "тянуть лямку" кредитования Киева Эксперт Дудчак: ЕС будет всеми силами тянуть лямку кредитования Украины

Москва26 ноя Вести.Европейский союз (ЕС) будет искать средства на поддержку Киева, несмотря на недовольство некоторых восточноевропейских стран и неплатежеспособность самой Украины.

Об этом агентству ТАСС рассказал ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения "Другая Украина" Александр Дудчак.

Ну, конечно, расходы у них на содержание Украины растут, в том числе потому, что Украина все в меньшей степени способна что-то зарабатывать. Ушли в историю основные отрасли, которые давали валютную выручку - это металлургия, сельское хозяйство. По крайней мере продать сейчас будет крайне сложно что-либо из-за разрушения портов, дорог, мостов и всего прочего рассказал эксперт

По его словам, Европа сумеет обеспечить финансирование помощи Украине, хотя ряд восточноевропейских стран, в том числе Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, отказываются от участия в кредитовании Киева.

Хотя в остальном они не против поддержки и выступают с поддержкой киевского режима, но остальные будут тянуть эту лямку. И Германия, и Франция, и не члены Евросоюза - Британия, из Норвегии тоже будут давать денег … Так что да, им будет тяжелее, но ставки слишком высокие, отказываться от этого им сложно добавил Дудчак

Ранее совет Европейского союза одобрил выделение Украине 45 миллиардов евро финансовой помощи на 2027 год в рамках кредитной программы на 90 миллиардов евро.

До этого совет ЕС одобрил выделение Украине почти 8 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility.