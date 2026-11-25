Совет ЕС одобрил выделение Киеву €45 млрд на 2027 г. в рамках кредита на 90 млрд

Совет ЕС одобрил предоставление Украине €45 млрд на 2027 год Совет ЕС одобрил выделение Киеву €45 млрд на 2027 г. в рамках кредита на 90 млрд

Москва25 ноя Вести.Совет Европейского союза (ЕС) одобрил выделение Украине 45 миллиардов евро финансовой помощи на 2027 год в рамках кредитной программы на 90 миллиардов евро.

Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

Украине будет предоставлена ​​помощь в размере до 45 миллиардов евро … в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года сказано в тексте

При этом ранее сообщалось, что Венгрия отказалась от участия в новом кредитном пакете Евросоюза для Украины на сумму 45 миллиардов евро. Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр отметил, что Будапешт намерен продолжить помогать Киеву, однако не готов связывать многолетний бюджет ЕС с финансированием Украины.

До этого глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что Украина рассчитывает получить от европейских партнеров 90 миллиардов евро финансовой помощи в 2027 году.