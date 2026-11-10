Москва10 ноя Вести.Европа имитирует мирный процесс, делая заявления, противоречащие возможности договоренностей с Россией, и поддерживает Украину, чтобы предотвратить любые действия, которые могли бы быть использованы против нее. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по просвещению Николай Стариков.

Задача сегодняшней Европы — попытаться имитировать мирный процесс. На словах говорить, что они хотят мира, делать тут же заявления, которые абсолютно для России делает бессмысленным какие-либо договоренности и находиться там, где находятся [глава киевского режима Владимир] Зеленский и его банда, для того чтобы стоять у них за спиной и не дать возможности им сказать что-нибудь то, что можно будет дальше использовать против Лондона и Европы - вот их нехитрый план пояснил Стариков

Ранее он заявил, что европейские лидеры всячески стараются попасть на трехстороннюю встречу в Абу-Даби, опасаясь, что Украина может начать отстаивать свои собственные интересы в ходе переговоров. По его словам, Европа активно препятствуют мирному процессу, стремясь продлить военный конфликт.