Переговоры с участием делегаций России, Украины и США начались в Абу-Даби Стартовала встреча делегаций России, Украины и США в Абу-Даби

Москва10 ноя Вести.В Абу-Даби началась встреча делегаций России, Украины и США в рамках трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает ИС "Вести" со ссылкой на источник в переговорной группе.

Переговоры пройдут 10-11 ноября, российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее источник сообщал, что участники обсудят ключевые аспекты формирования новой системы континентальной безопасности. Украинское урегулирование при этом будет лишь одним из пунктов дискуссии.