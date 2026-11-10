ЕС принял беспрецедентное решение по украинской военной миссии ЕС решил впервые развернуть военную миссию непосредственно на Украине

Москва10 ноя Вести.Евросоюз решил впервые организовать присутствие своей военной миссии по подготовке кадров ВСУ на Украине, следует из заявления Совета ЕС. Ранее украинских военных обучали исключительно за пределами страны.

Уточняется, что Европа хочет работать по военной миссии вместе с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Совет также принял решение обеспечить присутствие миссии на Украине отмечается в документе

9 ноября сообщалось, что ЕС продлил свою военную миссию на Украине еще на два года, до 15 ноября 2028 года, и расширил ее мандат.

Ранее в Брюсселе утверждали, что перенос деятельности миссии на Украину исключен. В Москве неоднократно выступали против размещения европейских военных на территории, подконтрольной Киеву.