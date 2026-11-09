ЕС продлил военную миссию на Украине до ноября 2028 года

Евросоюз продлил свою военную миссию на Украине еще на два года ЕС продлил военную миссию на Украине до ноября 2028 года

Москва9 ноя Вести.Евросоюз продлил свою военную миссию на Украине еще на два года, до 15 ноября 2028 года, и расширил ее мандат. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Совет принял решение о продлении мандата миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) еще на два года, до 15 ноября 2028 года, с выделением на этот период бюджета в почти 300 миллионов евро говорится в заявлении

Как отмечается, расширение мандата связано с задачей изучить "уроки боевых действий" и усилить военную подготовку кадров для ВСУ.

Европейская военная миссия продолжит сотрудничество с другими иностранными партнерами — Великобританией, Канадой, Норвегией и США. Помимо этого, она будет взаимодействовать с "коалицией желающих" и с НАТО, прежде всего с командованием по оказанию помощи в области безопасности и подготовке кадров для Украины (NSATU).

По данным ЕС, с октября 2022 года миссия по запросу Украины подготовила свыше 100 тысяч военнослужащих.

Страны ЕС и НАТО фактически руководят украинским конфликтом и несут за него ответственность, заявил ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.