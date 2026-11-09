Москва9 нояВести.Евросоюз продлил свою военную миссию на Украине еще на два года, до 15 ноября 2028 года, и расширил ее мандат. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Совет принял решение о продлении мандата миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) еще на два года, до 15 ноября 2028 года, с выделением на этот период бюджета в почти 300 миллионов евроговорится в заявлении
Как отмечается, расширение мандата связано с задачей изучить "уроки боевых действий" и усилить военную подготовку кадров для ВСУ.
Европейская военная миссия продолжит сотрудничество с другими иностранными партнерами — Великобританией, Канадой, Норвегией и США. Помимо этого, она будет взаимодействовать с "коалицией желающих" и с НАТО, прежде всего с командованием по оказанию помощи в области безопасности и подготовке кадров для Украины (NSATU).
По данным ЕС, с октября 2022 года миссия по запросу Украины подготовила свыше 100 тысяч военнослужащих.
Страны ЕС и НАТО фактически руководят украинским конфликтом и несут за него ответственность, заявил ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.