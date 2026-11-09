Москва9 ноя Вести.В Европе наблюдаются проблемы с консолидацией, отмечает в авторской колонке журналист ИС "Вести" Елизавета Храмцова.

В преддверии трехсторонних переговоров в Абу-Даби по украинскому вопросу она отмечает, что Европа в данном контексте не является единым актором.

Даже если бы у Москвы и Вашингтона на нынешнем этапе было желание говорить с Европой, к кому нужно было бы обращаться? Современная Европа - как главный герой в "Защите Лужина". Все привычно говорят "Европа", но конкретного имени никто не назовет. Евросоюз? В него не входит половина стран этой части света, включая главного идеолога "войны до последнего украинца" Великобританию. Даже внутри ЕС, мягко говоря, проблемы с консолидацией, и невозможно себе представить, чтобы на вопрос: "Кто лидер Европы?" житель Тюрингии, уроженец Страны Басков и выходец из Нормандии дружным хором ответили: "Антониу Кошта!" заметила она

Даже те, кто считает себя олицетворением Европы, заметила Храмцова, за неделю до старта переговоров в Абу-Даби пытались провести консультации в Брюсселе, но и они прошли не без изъяна.

Вместо общей встречи отдельные разговоры провели делегации Еврокомиссии, НАТО, Всемирного банка, Германии, Франции, Британии и, собственно, Украины. Американцы подключились, но дистанционно добавила журналист

Подробнее о переговорах в формате Абу-Даби – в авторской колонке журналиста ИС "Вести" Елизаветы Храмцовой.