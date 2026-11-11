Кушнер: между сторонами конфликта на Украине нет доверия

Кушнер отметил дефицит доверия между Москвой и Киевом в ходе диалога в ОАЭ Кушнер: между сторонами конфликта на Украине нет доверия

Москва11 ноя Вести.Доверие между сторонами конфликта на Украине отсутствует, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер по итогам второго дня трехсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины в Абу-Даби.

Между лидерами нет ни симпатии, ни доверия сказал представитель США

В ОАЭ собрались высокопоставленные представители трех стран. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, также участвуют заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, заместитель начальника Генштаба Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

Ранее сообщалось, что Кушнер считает первый этап переговоров в Абу-Даби конструктивным.