ЕС направит группу в ОАЭ для поддержки Украины Фон дер Ляйен подтвердила отправку группы ЕС в ОАЭ

Москва9 ноя Вести.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским подтвердила, что ЕС направит группу своих представителей в Абу-Даби для поддержки Украины. Об этом сообщила ее пресс-служба.

Также обсуждали продолжающиеся мирные усилия и переговоры в Абу-Даби, где ЕС будет присутствовать рядом со своими партнерами говорится в сообщении

При этом Еврокомиссия пока не раскрыла состав направляемой группы и не уточнила ее мандат.

Трехсторонние переговоры по украинскому вопросу с участием делегаций России, США и Украины пройдут 10-11 ноября в столице ОАЭ.