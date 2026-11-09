Москва9 нояВести.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским подтвердила, что ЕС направит группу своих представителей в Абу-Даби для поддержки Украины. Об этом сообщила ее пресс-служба.
Также обсуждали продолжающиеся мирные усилия и переговоры в Абу-Даби, где ЕС будет присутствовать рядом со своими партнерамиговорится в сообщении
При этом Еврокомиссия пока не раскрыла состав направляемой группы и не уточнила ее мандат.
Трехсторонние переговоры по украинскому вопросу с участием делегаций России, США и Украины пройдут 10-11 ноября в столице ОАЭ.