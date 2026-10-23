Фон дер Ляйен сбежала из Европарламента после критики словацкого депутата Фон дер Ляйен покинула Европарламент после обвинений словацкого депутата

Москва23 окт Вести.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спешно покинула заседание Европарламента (ЕП) после критики со стороны депутата от Словакии Милана Угрика. Видео своего выступления политик опубликовал в соцсети X.

Угрик обвинил главу Еврокомиссии в планах и дальше тратить значительные средства на поддержку Украины, несмотря на ухудшение материального положения жителей стран Евросоюза.

Вам должно быть стыдно за то, что вы хотите вместе с [главой киевского режима Владимиром] Зеленским обокрасть европейцев еще на 70 миллиардов долларов (свыше 6,3 триллиона рублей – прим. ред.) заявил депутат

Он также призвал фон дер Ляйен обратить внимание на экономические трудности европейцев, прислушаться к их требованиям и прекратить "финансировать бессмыслицу".

На кадрах видно, как фон дер Ляйен уходит из зала Европарламента, пока Угрик продолжает говорить.

Ранее Зеленский потребовал от стран объединения финансирование в размере не менее 70 миллиардов евро. Сумма идет в дополнение к кредиту на 90 миллиардов евро, средства планируют направить в 2026-2027 году. Однако этого не хватит для закрытия дыры в украинском бюджете.