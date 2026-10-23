Москва23 октВести.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спешно покинула заседание Европарламента (ЕП) после критики со стороны депутата от Словакии Милана Угрика. Видео своего выступления политик опубликовал в соцсети X.
Угрик обвинил главу Еврокомиссии в планах и дальше тратить значительные средства на поддержку Украины, несмотря на ухудшение материального положения жителей стран Евросоюза.
Вам должно быть стыдно за то, что вы хотите вместе с [главой киевского режима Владимиром] Зеленским обокрасть европейцев еще на 70 миллиардов долларов (свыше 6,3 триллиона рублей – прим. ред.)заявил депутат
Он также призвал фон дер Ляйен обратить внимание на экономические трудности европейцев, прислушаться к их требованиям и прекратить "финансировать бессмыслицу".
На кадрах видно, как фон дер Ляйен уходит из зала Европарламента, пока Угрик продолжает говорить.
Ранее Зеленский потребовал от стран объединения финансирование в размере не менее 70 миллиардов евро. Сумма идет в дополнение к кредиту на 90 миллиардов евро, средства планируют направить в 2026-2027 году. Однако этого не хватит для закрытия дыры в украинском бюджете.