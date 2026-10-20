Эксперт: просьба о новой финансовой помощи для Киева шокировала главу ЕК Риттер: новый запрос Зеленского на 70 млрд евро шокировал главу ЕК

Москва20 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский запросил еще 70 миллиардов помощи для Украины, чем шокировал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Такое мнение в эфире YouTube-канала Glenn Diesen высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Здесь не нужно быть экспертом по языку тела. Достаточно было просто посмотреть на выражение лица Урсулы фон дер Ляйен, когда Зеленский запросил 70 миллиардов евро сказал Риттер

Он добавил, что на лице председателя ЕК буквально было написано "этих денег просто нет".

Эксперт также заявил, что украинский конфликт "подходит к концу", и никакие финансы не смогут уберечь Украину от поражения.

Ранее Еврокомиссия выделила Украине 1,24 миллиарда евро на производство беспилотных летательных аппаратов, средств перехвата БПЛА, а также боеприпасов для них и ракет в рамках оборонной части кредита стран Евросоюза.