Москва23 окт Вести.Бегство главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с заседания Европарламента объясняется ее высокомерием. Об этом в беседе с "Абзацем" заявил сенатор Владимир Джабаров.

Уход с заседания говорит о ее [Урсулы фон дер Ляйен] огромном высокомерии, то есть она не считает нужным даже выслушать критику. Человек, который никем никогда никуда не избирался, ведет себя так, как будто она избрана всеми избирателями Евросоюза сказал сенатор

Скоро подобная критика будет звучать на каждом заседании, где будет появляться глава ЕК, потому что она давно никого не представляет в Европе, кроме самой себя, считает Джабаров

Сенатор считает, что в обозримом будущем глава ЕК рискует досрочно лишиться поста.

Ранее Урсула фон дер Ляйен демонстративно покинула зал заседаний Европарламента во время выступления словацкого депутата Милана Угрика, обвинившего ее в намерении потратить миллиарды евро европейских налогоплательщиков на финансирование конфликта на Украине.