Москва11 ноя Вести.Европейская народная партия (ЕНП), в которой состоит глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, и социал-демократы намерены обойти пленарное голосование по ряду документов нового бюджета Евросоюза (ЕС), поскольку опасаются, что процесс его согласования будет сорван. Об этом сообщает Politico.

Издание поясняет, что обычно перед началом переговоров со странами ЕС депутаты Европарламента могут рассмотреть важные законодательные предложения на пленарном заседании и внести в них поправки. При этом центристские фракции стали чаще использовать процедуру, которая позволяет согласовать переговорную позицию в профильном комитете, то есть не вынося ее на голосование всех 720 депутатов: именно таким способом партия фон дер Ляйен хочет утвердить 11 из 20 документов по многолетнему бюджету объединения.

Это означает, что сотни миллиардов евро финансирования ЕС могут перейти на переговоры с Советом ЕС при поддержке всего 20-30 депутатов вместо большинства на пленарном заседании говорится в публикации

Авторы статьи отмечают, что такой подход позволит избежать "непредсказуемого голосования", во время которого правые и другие депутаты могут изменить или сорвать достигнутые центристами компромиссы. Однако с точки зрения демократии отказ от пленарного рассмотрения "вызывает вопросы".