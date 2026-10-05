Москва5 окт Вести.Европейская народная партия (ЕНП), членом которой является глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступила против выделения 15 млрд евро на восстановление сектора Газа из следующего многолетнего бюджета ЕС. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, ЕНП отклонила поправку от "Зеленых", предлагавших выделить 15 млрд евро на помощь Газе из 200 млрд внешней помощи ЕС.

В ЕНП считают преждевременным выделение средств на анклав до согласования четкого плана по восстановлению.

Между тем ряд других политических формирований в Европейском парламенте (ЕП), в том числе Социалисты и демократы, "Обновляя Европу" и Группа левых высказываются за финансовую помощь сектору Газа.

Как отмечает Politico, вероятность того, что позиция ЕП по фонду помощи ЕС в итоге будет включать пункт по выделению конкретной суммы для сектора Газа, крайне мала.

Ранее сообщалось, что Израиль намерен перекрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газа и установить режим полной изоляции палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан 5 и 7 октября в связи с третьей годовщиной атаки боевиков ХАМАС на израильскую территорию.