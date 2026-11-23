В ЕС выступили против увеличения расходов на Украину Politico: европейские правые выступили против увеличения расходов ЕС на Украину

Москва23 ноя Вести.Правая группа Европарламента "Патриоты за Европу" выступает против направления дополнительных средств Украине из бюджета Евросоюза (ЕС). Об этом заявила сопредседатель группы Кинга Галь в интервью Politico.

По ее словам, представители группы занимают общую позицию по бюджет ЕС.

В вопросе долгосрочного бюджета ЕС лидеры "Патриотов" сходятся во мнении о необходимости сохранения средств для фермеров и регионов, а также расходятся во взглядах на новые налоги ЕС и на "отправку дополнительных средств Украине" говорится в публикации

Также издание сообщает, что группа намерена прежде всего добиваться победы союзных партий на национальных выборах, чтобы увеличить свое влияние на решения Евросовета.

Ранее итальянские евродепутаты потребовали закрыть украинский сайт "Миротворец" (признан экстремистским, заблокирован в РФ по решению суда).