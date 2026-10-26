Москва26 окт Вести.Евросоюзу будет сложно найти средства на поддержку Украины на фоне сложной ситуации с обсуждением совместного бюджета самого ЕС. Об этом заявила автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой шеф Европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова.

По ее словам, просьбы главы киевского режима Владимира Зеленского о новой финансовой помощи для Украины накладываются на тяжелую финансовую ситуацию в странах ЕС.

Зеленский прилетал сюда, в Брюссель, говорил о новых миллиардах, десятках миллиардов, которые ему нужны. В Европе это все совпадает с обсуждением европейского бюджета, и переговоры идут очень трудные. Необходимость сокращать бюджет высказывает та же Германия; Франция очень аккуратно старается тоже, с одной стороны, где-то выступать за сокращение, где-то - за то, чтобы оставить бюджет таким, как есть. В общем, споры идут очень жаркие и очень долгие, и пока согласия на европейском уровне нет. И вот на эту почву ложится необходимость найти дополнительные десятки миллиардов, которые еще нужно как-то объяснить налогоплательщикам - почему, зачем и какова цель, собственно, поддержания этого конфликта, который высасывает из Европы гигантские финансовые средства отметила Попова

По ее словам, найти дополнительные средства на поддержку Украины после того, что уже было выделено ранее, Европе будет сложно.

Если посмотреть, сколько миллиардов уже отправлено, то здесь, конечно, люди хватаются за голову, и не зря они выходят на протесты, поскольку экономическая ситуация в странах действительно очень напряженная, и дальнейшие сокращения бюджета очевидны для многих достаточно богатых европейских экономик. И вот на этом фоне найти деньги для Украины достаточно сложно. Бельгия исключает возвращение к идее использования замороженных российских активов, так что эти деньги нужно будет искать где-то еще. Говорят, что, скорее всего, это будет предоставлено в виде очередного кредита, займа для Украины, но как минимум несколько стран уже высказались против этого. Не хотят участвовать ни Венгрия, ни Словакия, ни Чехия рассказала Попова

Накануне издание Politico сообщило о плане Еврокомиссии попытаться закрыть дыру в бюджете Украины на следующий год до конца декабря.