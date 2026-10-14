Во фракциях Европарламента идет борьба за руководящие посты Во фракциях Европарламента разгорелась борьба за руководящие посты

Москва14 окт Вести.В крупнейших политических фракциях Европарламента обострилась борьба за руководящие посты. На следующую неделю запланированы перевыборы руководства, сообщило издание Politico.

По информации издания, наиболее острый конфликт развернулся среди представителей Европейской народной партии (ЕНП)​​​, сообщает РИА Новости.

Глава ЕНП Манфред Вебер пытается урегулировать разногласия вокруг распределения постов своих заместителей. Первоначально он рассчитывал сохранить всех десятерых действующих заместителей, однако неожиданное выдвижение депутатов из Венгрии, Португалии и Чехии нарушило баланс сил. Особенно острые разногласия возникли вокруг французского евродепутата Франсуа-Ксавье Беллами.

Разногласия возникли и в либеральной фракции "Обновляя Европу", которой руководит француженка Валери Айе. Бельгийский депутат Хильде Вотманс на прошлой неделе возмутилась пятилетним доминированием французов в руководстве группы и пригрозила выдвинуть свою кандидатуру, однако уже на следующий день отказалась от этой идеи.

Во фракции Социалистов и демократов действующий председатель Ираче Гарсия пока не столкнулась с соперниками. Для предотвращения внутренних разногласий в партии решили учредить дополнительный пост заместителя председателя для представителей восточноевропейских делегаций.