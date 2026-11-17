Handelsblatt: кадровые вопросы в ЕЦБ вызвали споры в правительстве Германии

Внутри правящей коалиции Германии возникли споры о назначениях в ЕЦБ Handelsblatt: кадровые вопросы в ЕЦБ вызвали споры в правительстве Германии

Москва17 ноя Вести.Споры внутри правительства ФРГ по поводу новых назначений в руководство Европейского центрального банка (ЕЦБ) усиливают напряжение в политических и финансовых кругах Германии, сообщила газета Handelsblatt.

Разногласия внутри федерального правительства по поводу кадрового обновления руководства ЕЦБ вызывают все большее недовольство в финансовых кругах и политической среде говорится в материале издания

По информации источника Handelsblatt, канцлер Фридрих Мерц (ХДС) и вице-канцлер Ларс Клингбайль (СДПГ) поздно начали согласовывать кандидатов на три позиции в исполнительном совете ЕЦБ, среди которых пост президента банка, которые освободятся в период с января по май 2027 года.

В окружении Мерца поддерживают кандидатуру экономиста Маркуса Бруннермайера из Принстонского университета на должность главного экономиста ЕЦБ. На направление, курирующее рынки, рассматривают эксперта Международного валютного фонда (МВФ) Тобиаса Адриана.

Минфин Германии, который по совместительству возглавляет Клингбайль, хочет, чтобы одно из мест заняла женщина. Среди возможных кандидатов — экономист Ульрике Мальмендир из Калифорнийского университета в Беркли и вице-президент Бундесбанка Сабин Маудерер.

Представители финансового сектора, по данным Handelsblatt, считают Бруннермайера и Адриана более сильными в профессиональном отношении кандидатами, но опасаются, что из-за отсутствия единой позиции Берлин может упустить этих специалистов.

У Франции также есть свои кандидаты на должность, отвечающую за рынки в структуре общеевропейского банка. Французский президент Эммануэль Макрон, предполагает издание, может поддержать немца на пост главного экономиста ЕЦБ в обмен на сохранение французского влияния в руководстве банка.

Пост президента ЕЦБ в рамках возможных договоренностей может достаться испанцу Пабло Эрнандесу де Косу. Его конкурент — нидерландец Клаас Кнот, выступающий за более жесткую денежно-кредитную политику.

Ранее Мерц говорил, что для согласования кадровых решений потребуется еще несколько дней. По сведениям Handelsblatt, Берлин намерен представить немецкого кандидата на текущей неделе.

В конце октября издание Politico назвало основными претендентами на пост председателя ЕЦБ бывших руководителей Центральных банков Испании и Нидерландов Пабло Эрнандеса де Коса и Клааса Кнота.

Действующий председатель ЕЦБ Кристин Лагард 29 октября объявила о решении досрочно уйти в отставку. Занимаемый пост она намерена покинуть в феврале 2027 года.