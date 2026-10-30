Глава ЕЦБ Лагард: я досрочно ухожу с поста, чтобы иметь свободу слова

Лагард назвала причину досрочной отставки с поста главы ЕЦБ Глава ЕЦБ Лагард: я досрочно ухожу с поста, чтобы иметь свободу слова

Москва30 окт Вести.Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард покидает пост, поскольку хочет иметь свободу слова. Об этом она заявила на своей странице в соцсети X.

29 октября Лагард объявила, что досрочно покинет пост в феврале 2027 года.

Я покину ЕЦБ в феврале 2027 года, потому что хочу иметь свободу слова, свободу самовыражения и свободу заниматься вопросами, не связанными с денежно-кредитной политикой говорится в публикации

Сообщение о скорой отставке Лагард ранее прокомментировал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, глава ЕЦБ "кажется измученной неверными решениями ЕС и его проблемами".