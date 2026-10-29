Глава ЕЦБ сообщила о перенесенной операции по удалению "небольшого рака кожи" Глава ЕЦБ Лагард заявила, что перенесла операцию из-за "небольшого рака кожи"

Москва29 окт Вести.Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард сообщила, что недавно перенесла операцию по удалению "небольшого рака кожи".

Это просто небольшой рак кожи, а не последствия занятий кикбоксингом в Таиланде пошутила она в видеообращении к персоналу ЕЦБ, комментируя две полосы пластыря на своем лице

В сообщении в соцсети X Лагард только отметила, что "перенесла небольшую операцию", посоветовав всем следовать предписаниям врачей и регулярно проверять кожу.

Лагард ранее 29 октября объявила о досрочном уходе в отставку 7 февраля 2027 года. Она возглавила ЕЦБ 1 ноября 2019 года, официально срок ее полномочий истекает в конце октября 2027 года. Преемник Лагард будет назначен Европейским советом после процедуры выдвижения кандидатур на эту должность.