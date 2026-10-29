В ФРГ начали поиск преемника на пост уходящей в отставку главы ЕЦБ Клингбайль: Берлин начал переговоры о назначении преемника Лагард в ЕЦБ

Москва29 окт Вести.Берлин приступил к консультациям в Евросоюзе (ЕС) по вопросу назначения преемника Кристин Лагард на посту главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) после ее отставки, которая произойдет в 2027 году. Об этом сообщил министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль.

Мы совместно с другими странами еврозоны обсудим кандидатуры на руководящие посты в ЕЦБ и в ближайшее время примем решение. Я нахожусь в тесном контакте по этому вопросу как с федеральным канцлером [ФРГ Фридрихом Мерцем], так и с моими европейскими коллегами цитирует его Reuters

Глава ведомства также сообщил, что в регуляторе предстоит сменить людей сразу на нескольких ключевых должностях. В связи с этим, отметил он, Германия намерена задействовать весь свой вес, чтобы новое руководство ЕЦБ было сформировано из людей, пользующихся широкой поддержкой.

29 октября стало известно, что глава Европейского центрального банка Кристин Лагард досрочно уйдет в отставку 7 февраля 2027 года.