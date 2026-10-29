Москва29 октВести.Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард досрочно уйдет в отставку 7 февраля 2027 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте регулятора.
Лагард возглавила ЕЦБ 1 ноября 2019 года. Официально срок ее полномочий истекает в конце октября 2027 года.
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард сегодня сообщила Совету управляющих и председателю Европейского совета Антониу Коште, что покинет свой пост 7 февраля 2027 года... Совет управляющих тепло поблагодарил президента Лагард и устроил ей продолжительную овациюговорится в публикации
Пресс-служба регулятора также сообщила, что преемник Лагард будет назначен Европейским советом после процедуры выдвижения кандидатур на эту должность.