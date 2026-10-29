Глава Европейского ЦБ Лагард уйдет в отставку с 7 февраля 2027 года

В Европейском Центробанке в 2027 году сменится глава Глава Европейского ЦБ Лагард уйдет в отставку с 7 февраля 2027 года

Москва29 окт Вести.Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард досрочно уйдет в отставку 7 февраля 2027 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте регулятора.

Лагард возглавила ЕЦБ 1 ноября 2019 года. Официально срок ее полномочий истекает в конце октября 2027 года.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард сегодня сообщила Совету управляющих и председателю Европейского совета Антониу Коште, что покинет свой пост 7 февраля 2027 года... Совет управляющих тепло поблагодарил президента Лагард и устроил ей продолжительную овацию говорится в публикации

Пресс-служба регулятора также сообщила, что преемник Лагард будет назначен Европейским советом после процедуры выдвижения кандидатур на эту должность.