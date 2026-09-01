Москва1 сен Вести.Еврокомиссия произвела кадровые перестановки в пресс-службе. Ведущий представитель внешнеполитической службы ЕС при главе европейской дипломатии Кае Каллас Анитта Хиппер покидает свой пост. Как сообщила на брифинге главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, ее место займет австриец Кристиан Виганд, ранее уже работавший в брюссельской пресс-службе.

Хиппер, запомнившаяся журналистам резкими и зачастую недипломатичными заявлениями в адрес России, отработала в должности ведущего представителя по внешней политике и безопасности с декабря 2024 года. На свой последний брифинг она вышла в темных очках, что вызвало дополнительное внимание.

Как вы можете видеть, сегодня я выгляжу несколько более загадочно, чем обычно. Это не потому, что я пытаюсь скрыть какие-либо слезы. Просто моим глазам понадобилась дополнительная защита сказала Хиппер, прощаясь с прессой

Новым ведущим представителем по европейской внешней политике и безопасности назначен Кристиан Виганд. Он проработал в Еврокомиссии около десяти лет, занимал должности при председателях Жан-Клоде Юнкере и Урсуле фон дер Ляйен, курируя вопросы занятости, юстиции, верховенства права и защиты прав потребителей. В сентябре 2024 года он перешел в представительство ЕК в Австрии, а теперь возвращается в Брюссель на ключевую позицию.