Дмитриев: Лагард с пластырями на лице кажется измученной проблемами ЕС

Дмитриев: глава ЕЦБ Лагард выглядит измученной проблемами ЕС Дмитриев: Лагард с пластырями на лице кажется измученной проблемами ЕС

Москва30 окт Вести.Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, записавшая видео с пластырями на лице, кажется измученной неверными решениями Евросоюза (ЕС) и его проблемами, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Лагард заявила в видеоролике, что досрочно уйдет в отставку 7 февраля 2027 года. На кадрах видно, что на лице главы ЕЦБ наклеены пластыри.

Даже Кристин Лагард кажется измученной неверными решениями ЕС и его проблемами отметил Дмитриев

Лагард недавно перенесла операцию по удалению "небольшого рака кожи", посоветовав всем следовать предписаниям врачей и почаще проверять состояние кожи.

Берлин приступил к консультациям в ЕС по вопросу назначения преемника Лагард на пост главы ЕЦБ после ее отставки, которая произойдет в 2027 году.