Москва30 октВести.Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, записавшая видео с пластырями на лице, кажется измученной неверными решениями Евросоюза (ЕС) и его проблемами, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.
Лагард заявила в видеоролике, что досрочно уйдет в отставку 7 февраля 2027 года. На кадрах видно, что на лице главы ЕЦБ наклеены пластыри.
Даже Кристин Лагард кажется измученной неверными решениями ЕС и его проблемамиотметил Дмитриев
Лагард недавно перенесла операцию по удалению "небольшого рака кожи", посоветовав всем следовать предписаниям врачей и почаще проверять состояние кожи.
Берлин приступил к консультациям в ЕС по вопросу назначения преемника Лагард на пост главы ЕЦБ после ее отставки, которая произойдет в 2027 году.