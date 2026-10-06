"Покайся": Дмитриев ответил на слова фон дер Ляйен о высоких ценах на энергию Дмитриев призвал фон дер Ляйен покаяться за русофобскую политику

Москва6 окт Вести.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна покаяться за свою русофобскую политику, которая привела к повышению цен на энергоносители, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал слова фон дер Ляйен о необходимости борьбы с высокими ценами на энергоносители и решения структурных проблем объединения.

Ты как-то забыла упомянуть, что ответственна за этот энергетический кризис - прямое следствие твоей недальновидной русофобской политики. Покайся написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Дмитриев назвал евробюрократов энергетическим самоубийством ЕС и предрек европейцам самую тяжелую зиму с 2022 года.