"Зима близко": Дмитриев прокомментировал надвигающийся энергокризис в Европе Дмитриев фразой из "Игры Престолов" прокомментировал энергокризис в Европе

Москва25 сен Вести.Европейские бюрократы совершили худшую ошибку, разорвав связи с российской энергетикой, и следующая зима явственно это продемонстрирует. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

На своей странице в социальной сети X он прокомментировал сообщения о том, что комиссар ЕС по энергетике просит президента США Дональда Трампа поддержать поставки дизельного топлива на континент.

Ситуацию с ценами в Европе уже называют "худшей зимой с 2022 года". Дмитриев в своей публикации использовал девиз северного дома Старков из сериала "Игра престолов", по книгам Джорджа Мартина из цикла "Песнь льда и пламени".

Зима близко. "Худшая зима с 2022 года", которая вновь обнажит энергетическое самоубийство евробюрократов – разрыв с российской энергетикой написал Дмитриев

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон указал на то, что ситуация с топливом в Европе ухудшается из-за атак киевского режима на российские нефтеперерабатывающие заводы.