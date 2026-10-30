На Западе назвали двух кандидатов на пост главы Европейского центрального банка Politico: экс-главы ЦБ Испании и Нидерландов претендуют на пост председателя ЕЦБ

Москва30 окт Вести.Главными претендентами на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) считаются бывшие руководители Центральных банков Испании и Нидерландов Пабло Эрнандес де Кос и Клаас Кнот. Об этом сообщило европейское издание Politico.

Действующий председатель ЕЦБ Кристин Лагард 29 октября объявила о своем решении досрочно уйти в отставку. Занимаемый пост она намерена покинуть в феврале 2027 года.

Обсуждение ее преемника начнется на внеочередном саммите ЕС 26-27 ноября, указало издание.

Представители сообщества во время встречи также обсудят финансирование Украины и новый бюджетный план на 2028-2034 годы. Борьба за руководящую должность в ЕЦБ, по оценкам Politico, может быть увязана с более масштабным торгом вокруг бюджета сообщества.

Ранее Лагард, говоря о причинах своего решения покинуть пост председателя ЕЦБ, отметила, что делает это, поскольку хочет "иметь свободу слова, свободу самовыражения и свободу заниматься вопросами, не связанными с денежно-кредитной политикой".