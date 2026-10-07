Москва7 октВести.Позолоченная скульптура президента США Дональда Трампа в обнаженном виде высотой примерно 2,5 метра выставлена в здании Европарламента, сообщил журнал Der Spiegel.
Автор работы — датский художник Йенс Галсхиот, который назвал свое покрытое 23-каратным золотом произведение "Оранжевая чума". Оно также известно как "Король несправедливости".
Статуя изображает Трампа сидящим на плечах мужчины, с очень длинной клюшкой для гольфа. Возле скульптуры лежат визитки с цитатой, которую художник приписывает американскому лидеру.
Я сижу на спине человека. Он сгибается под моим весом. Я сделаю все, чтобы ему помочь. Кроме того, чтобы слезть с его спиныприводит Der Spiegel текст на визитке
Статую выставили 6 октября в одном из наиболее оживленных мест Европарламента, увидеть ее можно до четверга, 8 октября. Инициатор акции — представляющий Данию евродепутат Пер Клаусен.
Если кто-то настолько тонкокожий, что не способен стерпеть эту выставку в Европейском парламенте, - ему нечего делать на мировой аренезаявил Клаусен
Трамп пока не прокомментировал эту акцию.
Ранее в документах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна обнаружили сгенерированное ИИ изображение обнаженных главы киевского режима Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и экс-премьера Великобритании Кира Стармера.