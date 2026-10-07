"Оранжевая чума": в Европарламенте выставлена двухметровая статуя голого Трампа В Европарламенте выставили позолоченную скульптуру обнаженного Трампа

Москва7 окт Вести.Позолоченная скульптура президента США Дональда Трампа в обнаженном виде высотой примерно 2,5 метра выставлена в здании Европарламента, сообщил журнал Der Spiegel.

Автор работы — датский художник Йенс Галсхиот, который назвал свое покрытое 23-каратным золотом произведение "Оранжевая чума". Оно также известно как "Король несправедливости".

Статуя изображает Трампа сидящим на плечах мужчины, с очень длинной клюшкой для гольфа. Возле скульптуры лежат визитки с цитатой, которую художник приписывает американскому лидеру.

Я сижу на спине человека. Он сгибается под моим весом. Я сделаю все, чтобы ему помочь. Кроме того, чтобы слезть с его спины приводит Der Spiegel текст на визитке

Статую выставили 6 октября в одном из наиболее оживленных мест Европарламента, увидеть ее можно до четверга, 8 октября. Инициатор акции — представляющий Данию евродепутат Пер Клаусен.

Если кто-то настолько тонкокожий, что не способен стерпеть эту выставку в Европейском парламенте, - ему нечего делать на мировой арене заявил Клаусен

Трамп пока не прокомментировал эту акцию.

Ранее в документах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна обнаружили сгенерированное ИИ изображение обнаженных главы киевского режима Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и экс-премьера Великобритании Кира Стармера.