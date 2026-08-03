Yahoo: портрет Трампа из конского навоза продали на ярмарке в Канаде за $1,8 тыс

Портрет Трампа из конского навоза продали на канадской ярмарке за $1,8 тыс Yahoo: портрет Трампа из конского навоза продали на ярмарке в Канаде за $1,8 тыс

Москва3 авг Вести.Портрет президента США Дональда Трампа из конского навоза продали за 1,8 тыс. долларов за ярмарке Sooke Fine Arts Show в Канаде. Об этом пишет Yahoo.

Картина художницы Венди Шартран под названием The Don of Dung ("Властелин навоза") была продана почти сразу. Сама художница сообщила, что не знает, кто купил ее работу, и пояснила, что "подходящий" материал для своей картины она выбрала осознанно: так она выразила свое отношение к политике, проводимой американским президентом.

Канадцы иногда устают от событий к югу от границы. Это раздражает, и я хотела выразить свои чувства через искусство сказала она

Сильный запах вынуждал художницу работать на улице либо в защитной маске. Чтобы устранить его, она покрыла полотно лаком.

В качестве причин, вдохновивших ее на создание портрета, Шартран назвала обсуждения о "51-м штате", тарифную политику и ситуацию с мостом Горди Хоу.