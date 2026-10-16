Politico: в партии, где состоит фон дер Ляйен, разразилась борьба перед выборами

Бесконечные интриги спровоцировали скандал в партии фон дер Ляйен перед выборами Politico: в партии, где состоит фон дер Ляйен, разразилась борьба перед выборами

Москва16 окт Вести.В Европейской народной партии, в которой состоит глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, разразился настоящий скандал в преддверии выборов заместителей председателя. Об этом пишет Politico.

По данным издания, ЕК предстоит выбрать 10 заместителей председателя. За эти места борются 12 кандидатов.

Соперничающие лагеря яростно настраивают СМИ друг против друга, чтобы повлиять на результаты голосования, которое назначено на 20 октября говорится в публикации

Авторы статьи привели в качестве примера случай с, предположительно, европарламентарием Анджеем Халицким. Он отправил газете письмо, в котором призвал коллег отклонить кандидатуру одного из своих соперников Себастьяна Бугальо.

При этом офис Халицкого отрицает его причастность к этому посланию. Представители Бугальо в свою очередь заявили, что депутат "не будет комментировать поддельные электронные письма".