Филиппо: в ЕС хотят похоронить расследование против главы ЕК по вакцинам

Филиппо заявил, что в ЕС пытаются замять расследование против фон дер Ляйен Филиппо: в ЕС хотят похоронить расследование против главы ЕК по вакцинам

Москва28 окт Вести.Прокуратура Евросоюза (ЕС) пытается похоронить расследование дела о закупке вакцин от COVID-19, к которому причастна глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Он подчеркнул, что глава ЕК должна быть в самом центре грандиозного скандала PfizerGate о закупке вакцин на 35 миллиардов евро.

Ее даже не допросила "Европейская прокуратура", которая якобы должна вести расследование, а на деле лишь пытается его похоронить написал политик в соцсети X

Так он прокомментировал публикацию газеты Politico о том, что офис генпрокурора ЕС пока так и не получил ответов от Урсулы фон дер Ляйен. Главный прокурор Европейской прокуратуры Лаура Кодруца Кевеши сообщила изданию, что регулярно сталкивалась с отказом представителей ЕС являться по повестке офиса генпрокурора.

Ранее Филиппо назвал отказ исландцев возобновлять переговоры о присоединении к Евросоюзу пощечиной главе ЕК.