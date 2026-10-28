Фон дер Ляйен так и не дала ответ прокуратуре ЕС по делу о закупке вакцин Politico: прокуратура ЕС не дождалась ответа главы Еврокомиссии по делу Pfizer

Москва28 окт Вести.Офис генпрокурора ЕС, расследующий нарушения при закупке вакцин от коронавируса, пока так и не получил ответов от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Лейен, пишет газета Politico со ссылкой на источник, участвовавший в расследовании и пожелавший остаться анонимным.

Европейская прокуратура расследует возможные уголовные нарушения в период коронавируса, связанные с переговорами о вакцинах между главой Еврокомиссии и гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой. Фон дер Ляйен заподозрили в коррупции, конфликте интересов и вмешательстве в государственные функции.

Фон дер Лейен пока не предоставила личное заявление в европейскую прокуратуру в рамках расследования говорится в сообщении

Главный прокурор европейской прокуратуры Лаура Кодруца Кевеши рассказала изданию, что неоднократно сталкивалась с отказом представителей ЕС являться по повестке офиса генпрокурора. При этом она не уточнила, имеет ли ввиду фон дер Ляйен, но добавила, что не комментирует конкретные расследования.

В середине октября в Службе внешней разведки России отмечали, что у главы Еврокомиссии есть опыт небескорыстного лоббирования интересов корпораций. В ведомстве уточнили, что речь идет, в частности, о контракте с американской компанией Pfizer на поставку вакцины против коронавируса.

Несколько лет назад выяснилось, что при заключении сделки между ЕС и Pfizer по вакцине от COVID-19 были допущены нарушения. Журналисты утверждали, что фон дер Ляйен и глава компании Pfizer были в сговоре в процессе закупки вакцин на сумму более 20 млрд евро.