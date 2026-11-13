Евродепутаты массово ушли из зала во время речи Каллас о "депортации" детей

Депутаты ЕП отказались слушать речь Каллас о "депортации" украинских детей Евродепутаты массово ушли из зала во время речи Каллас о "депортации" детей

Москва13 ноя Вести.Словацкий депутат Европарламента Любош Блага опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором его коллеги массово покидают зал заседания во время речи главы евродипломатии Кайи Каллас "массовой депортации украинских детей" из зоны СВО.

По словам парламентария, "даже самые ярые еврофилы" отказываются слушать Каллас и сбегают из зала. Одной из причин такого поведения является то, что в ходе выступлений главы евродипломатии депутатам не разрешается задавать ей вопросы и таким образом оспорить ее заявления, пояснил Блага. Саму речь Каллас он назвал "пропагандистской ложью".

Эвакуация – это не депортация. Или, по-вашему, лучше оставить детей в зоне боевых действий, чтобы они погибли – как в Газе написал депутат

Он сделал акцент на отсутствии каких-либор подтверждений выдуманным в Киеве и Брюсселе цифрам о якобы "депортациях". Кроме того, парламентарий указал, что в отношении детей ведется масштабная гуманитарная операция, которой причастна даже первая леди США Мелания Трамп, но в ЕС этого почему-то не замечают.

Ранее Каллас заявила, что ЕС не следует поддаваться на российские нарративы относительно вопросов безопасности. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал ее слова сумасшествием.

Политолог Юрий Светов, в свою очередь, сделал предположение, что в случае допуска властями ЕС Каллас к переговорам по Украине, российская сторона ее кандидатуру отклонит.