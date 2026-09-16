Евродепутат от Словакии Блага обвинил Каллас в подстрекательстве к войне Депутат Европарламента послал Каллас "куда подальше"

Москва16 сен Вести.Евродепутат от Словакии Любош Блага выступил с резкой критикой главы евродипломатии Каи Каллас и послал ее "куда подальше". Фрагмент своего выступления в Европарламенте (ЕП) Блага разместил в Telegram-канале.

Каллас подталкивает Европейский союз (ЕС) к ядерной войне, подчеркнул Блага.

Это вы напали на Россию. Вы расширялись до российских границ. Вы десятилетиями пытались добиться смены режима в стране. Вы - подстрекатель к войне, госпожа Каллас. Пошли бы вы куда подальше! заявил Блага

Каллас потребовала усилить давление на Россию якобы ради окончания конфликта на Украине.

Между тем издание Euractiv написало, что до конца 2026 года на саммите лидеров ЕС одним из вопросов повестки станет роль Каллас и возглавляемой ею службы.