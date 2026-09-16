Москва16 сен Вести.Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага подверг критике председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу дипломатии ЕС Каю Каллас, назвав их крупнейшей катастрофой Европы со времен Второй мировой войны. Об этом он написал в Telegram-канале.

Фон дер Ляйен вместе с Каллас - самая большая катастрофа Европы со времен Второй мировой войны заявил Блага

По его словам, нынешнее руководство превратило Евросоюз в "нацистскую военную машину". Евродепутат также заявил, что жители Европы якобы "сыты по горло таким Евросоюзом".

Блага отдельно прокомментировал выступление фон дер Ляйен о положении дел в ЕС, заявив, что оно свидетельствует о ее оторванности от реальности.

Она, должно быть, упала сюда с другой планеты написал депутат

Ранее Любош Блага обвинил Каллас в подстрекательстве к войне.