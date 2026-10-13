Politico: в ЕС выступили за создание механизма приостановки решений ЕК

ФРГ, Италия и Бельгия призвали создать механизм приостановки решений ЕК Politico: в ЕС выступили за создание механизма приостановки решений ЕК

Москва13 окт Вести.Лидеры Германии, Италии и Бельгии направили главе Европейского совета Антониу Коште письмо с предложением создать в Евросоюзе "механизм стоп-крана" для действий европейских норм и решений Еврокомиссии. Об этом пишет издание Politico.

Уточняется, что инициативу поддержали канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и ее бельгийский коллега Барт Де Вевер.

Евросоюз нуждается в "механизме стоп-крана", который бы позволил повысить конкурентоспособность ЕС. Европейские столицы должны быть способны приостанавливать новые нормы из Брюсселя отмечается в публикации

Подчеркивается, что приостанавливаться будут решения ЕК, которые "слишком громоздки для национальных правительств и бизнеса". Также лидеры призвали к скорейшему сокращению административной нагрузки в ЕС на малый и средний бизнес.

6 октября сообщалось, что ЕК выступила с инициативой сократить количество вопросов в ЕС, требующих единогласного одобрения всех государств-членов.