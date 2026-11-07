Москва7 ноя Вести.Усиление антироссийских санкций, которого добивается глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, – это безумие, заявил на митинге в словацком городе Кошице депутат Европарламента Любош Блаха.

Он добавил, что санкции против РФ вредят только самому Евросоюзу, пишет агентство РИА Новости. В частности, Блаха призвал обратить внимание на энергетический кризис в ЕС. По мнению евродепутата, фон дер Ляйен прекрасно понимает, в какой ситуации находится Европейский союз, но все равно требует ввести новые антироссийские ограничения.

Я считаю это психозом. Она просто безумна. Пока будут фон дер Ляйен и [глава евродипломатии Кая] Каллас в руководстве Европейского союза, до тех пор тут будет война, хаос и такое безумное состояние. Мы должны это однозначно отвергнуть добавил Блаха

6 ноября представитель ЕК Шивон Макгарри заявила, что в Еврокомиссии сформирован первый постоянный офис по антироссийским санкциям. Она пояснила, что эта структура будет отвечать за весь процесс ввода ограничений – от разработки до применения и борьбы с возможным обходом.

Также Макгарри подтвердила, что Еврокомиссия уже разрабатывает 22-й пакет санкций против РФ.