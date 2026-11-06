Еврокомиссия создала постоянный офис по санкциям против России Еврокомиссия открыла постоянный офис по антироссийским санкциям

Москва6 ноя Вести.Европейская комиссия приняла решение о создании в своей структуре подразделения, которое будет работать только над санкциями против России. Об этом заявила представитель ЕК Шивон Макгарри.

Во время брифинга с журналистами в Брюсселе она пояснила, что это будет первый постоянный офис по санкциям против РФ.

Он будет отвечать за всю экосистему санкций, от их разработки на политическом уровне до их практического применения сказала Макгарри

Он добавила, что также в зону ответственности нового подразделения войдет борьба с методами обхода санкций.

Сейчас Еврокомиссия продолжает разработку 22-го пакета антироссийских санкций. В МИД РФ заявили, что рассматривают ответные меры, в число которых может войти ограничение импорта ряда товаров из Европы.