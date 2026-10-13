Politico: ЕС хочет представить 23-й пакет санкций против России до конца года

Еврокомиссия планирует представить 23-й пакет санкций против РФ до конца года Politico: ЕС хочет представить 23-й пакет санкций против России до конца года

Москва13 окт Вести.Еврокомиссия (ЕК) начала готовить 23-й пакет антироссийских санкций, который Брюссель намерен представить до конца текущего года, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По его данным, за введение новых санкций выступают Польша и Германия. Отмечается, что страны ЕС на заседании Европейского совета 15 октября планируют призвать к введению дополнительных рестрикций на российские энергоресурсы на фоне договоренностей Москвы и Вашингтона о поставках дизеля.

Ранее главы МИД стран ЕС утвердили 22-й пакет антироссийских санкций, в который включили 1,6 тыс. юридических и физических лиц, связанных с оборонным сектором РФ, а также чиновников и кандидатов в депутаты.