Москва12 окт Вести.Очередной пакет ограничений Евросоюза затронет российский военно-промышленный комплекс, в первую очередь выпуск ракет. О таких планах со ссылкой на источники сообщило издание Politico.

Согласно этой информации, рестрикции рассчитаны на трехлетний период. Всего европейские власти намерены внести в санкционный перечень порядка 1,6 тыс. физических и юридических лиц.

Politico отмечает, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС 12 октября в Люксембурге дополнительно проработают инициативы об ограничении выдачи виз российским туристам и бывшим военным, а также о сужении свободы перемещения российских дипломатов по территории сообщества.

Москва не раз указывала, что односторонние западные ограничения неправомерны и бесполезны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страна приспособилась к европейским санкциям и понимает, как существовать и развиваться под внешним давлением.

О намерении Евросоюза принять новые ограничения против России в субботу 10 октября заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По ее словам, этот пакет станет крупнейшим с 2022 года.