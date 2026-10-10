Каллас: 12 октября в ЕС утвердят крупнейший пакет санкций против РФ с 2022 года

Каллас анонсировала крупнейший с 2022 года пакет санкций против РФ Каллас: 12 октября в ЕС утвердят крупнейший пакет санкций против РФ с 2022 года

Москва10 окт Вести.Министры иностранных дел стран ЕС 12 октября утвердят крупнейший с 2022 года пакет антироссийских санкций, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Она пояснила, что это решение было принято из-за сделки России и США по поставкам российского дизеля на мировой рынок.

Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого не сделает. В понедельник министры иностранных дел ЕС намерены утвердить крупнейший с начала войны пакет санкционных списков написала Каллас в соцсети X

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках дизельного топлива из РФ на мировой рынок. По словам главы Белого дома, договоренность предусматривает поставки 300 тыс. тонн дизельного топлива в ближайшее время, еще 500 тыс. тонн в ноябре и 1 млн тонн позднее.

Вслед за объявлением о соглашении Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки дизельного топлива из России в США и на мировые рынки.