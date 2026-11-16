В Европарламенте допустили санкции в отношении российского дизеля

В Европарламенте заговорили об ограничениях на российский дизель В Европарламенте допустили санкции в отношении российского дизеля

Москва16 ноя Вести.Евросоюз расширит ограничительные меры в отношении России в декабре 2026 года — новый пакет санкций может включать запрет на вывоз российского дизельного топлива.

Об этом в разговоре с газетой "Известия" сообщил депутат Европарламента от Чехии Иван Давид.

На просьбу издания подтвердить вероятность принятия декабрьского пакета и возможное наличие в нем дизельного эмбарго политик ответил утвердительно. Ожидается, что новый проект 22-го пакета антироссийских санкций обнародуют до внеочередного саммита сообщества 26–27 ноября.

Сообщается, что 16 ноября главы внешнеполитических ведомств стран ЕС собираются утвердить дополнительные санкционные списки.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что 16 ноября главы МИД стран ЕС намерены утвердить новые антироссийские рестрикции, под которые затронут в том числе банки и компании, поддерживающие так называемый теневой флот.