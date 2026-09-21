Москва21 сенВести.Глава евродипломатии Кая Каллас жалуется на итоги выборов в Госдуму РФ, пока в самом Евросоюзе происходит беспредел, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Он напомнил, что в 2024 году финская полиция арестовала его за критику в адрес главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен. Инцидент произошел на митинге, в ходе которого фон дер Ляйен произносила речь о защите свободы слова в Евросоюзе.
Каллас по-прежнему хочет преподавать России уроки демократии, в то время как прямо в разгар выборов в ЕС диссидентов арестовывают за несогласие с главой Еврокомиссии. СМИ замалчивали мой арест, но видео [с ним] разошлось по всему мирунаписал Мема в соцсети X
Ранее Каллас заявила, что Евросоюз не признает итоги выборов в Госдуму РФ IX созыва и призывает страны — участницы объединения поступить так же.