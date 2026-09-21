Мема: Каллас жалуется на выборы в России, пока в ЕС происходит беспредел

В Финляндии раскритиковали Каллас за слова о выборах в России Мема: Каллас жалуется на выборы в России, пока в ЕС происходит беспредел

Москва21 сен Вести.Глава евродипломатии Кая Каллас жалуется на итоги выборов в Госдуму РФ, пока в самом Евросоюзе происходит беспредел, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Он напомнил, что в 2024 году финская полиция арестовала его за критику в адрес главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен. Инцидент произошел на митинге, в ходе которого фон дер Ляйен произносила речь о защите свободы слова в Евросоюзе.

Каллас по-прежнему хочет преподавать России уроки демократии, в то время как прямо в разгар выборов в ЕС диссидентов арестовывают за несогласие с главой Еврокомиссии. СМИ замалчивали мой арест, но видео [с ним] разошлось по всему миру написал Мема в соцсети X

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз не признает итоги выборов в Госдуму РФ IX созыва и призывает страны — участницы объединения поступить так же.