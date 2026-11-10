Политолог Солонников: Болгария никогда не решится выйти из ЕС

Политолог оценил шансы выхода Болгарии из состава Евросоюза Политолог Солонников: Болгария никогда не решится выйти из ЕС

Москва10 ноя Вести.Болгария, несмотря на недовольство граждан, никогда не решится покинуть Европейский союз, заявил NEWS.RU политолог Дмитрий Солонников.

По его словам, результаты президентских и парламентских выборов ясно демонстрируют, что болгарское общество не поддерживает сторонников дальнейшей евроинтеграции.

У населения не вызывает энтузиазма идея полноценного быстрого включения страны во все каноны и правила Европейского союза… Поэтому сейчас идет откат. В Болгарии евроинтеграцию не приветствуют, европейских политиков не любят, за курс европейского выбора не голосуют. Но из ЕС страна все равно никогда не выйдет сказал Солонников

Эксперт добавил, что визит Урсулы фон дер Ляйен в Варну болгары восприняли негативно. По словам политолога, люди сами выходят на улицы, чтобы показать свое отношение к политике еврочиновников.

Ранее СМИ сообщали, что кортеж фон дер Ляйен забросали яйцами в Варне.