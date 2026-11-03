"Не надо их слушать": Песков о словах экспертов в Европе по выборам в Болгарии

Песков прокомментировал заявление Фелингера о выборах в Болгарии "Не надо их слушать": Песков о словах экспертов в Европе по выборам в Болгарии

Москва3 ноя Вести.Не нужно слушать высказывания европейских экспертов, считающих, что результаты выборов в Болгарии можно записать в число политических достижений России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналист Александр Юнашев спросил его мнение о высказывании председателя австрийской неправительственной организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтера Фелингера. Тот заявил, что "Путин захватил Болгарию", когда победу на президентских выборах там одержала Илияна Йотова.

Не надо слушать Фелингера. Не нужно. Сохраняйте спокойствие, все хорошо подчеркнул Песков

Действующий президент Болгарии Илияна Йотова одержала победу во втором туре голосования, набрав 57,56% голосов избирателей. Вице-президентом стал Кирил Вылчев.