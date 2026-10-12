Войтоловский: для европейцев Зеленский как чемодан без ручки Эксперт Войтоловский назвал Зеленского для Европы чемоданом без ручки

Москва12 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский надоел и США, и странам Европы. Такое мнение ИС "Вести" высказал директор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Федор Войтоловский.

Думаю, что Зеленский надоел всем. Он надоел американцам, для европейцев он тоже чемодан без ручки. Потому что они наблюдают картину, которая разворачивается в отношениях между Россией и США, и понимают, что они будут терять свои выгоды заявил эксперт

Войтоловский напомнил, что Россия до 2022 года была крупнейшим поставщиком дизельного топлива на европейский рынок.

Российские поставки составляли в разные периоды до половины всего дизельного топлива, потребляемого в Евросоюзе. А потом европейцы, усилив санкционное давление на Россию, сами отказались и от дизтоплива, и от поставок российского газа, нефти частично или полностью обещают отказаться к 2030 году, а это бьет по европейскому потребителю. Если американцы начнут договариваться с Москвой, то европейцы будут сидеть в большой луже. Поддерживая Зеленского, его нежелание участвовать в переговорном процессе с Россией, принимать российские условия, они, в общем-то, ставят на заведомо проигравшего заметил он

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине. По его словам, Зеленский создает проблемы всему миру.