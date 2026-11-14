Москва14 нояВести.Забрасывание яйцами автомобиля из кортежа главы киевского режима Владимира Зеленского – первые звоночки проявления ненависти жителей европейских стран. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.
Жители западноевропейских стран начинают понимать, что "бандеровский шакал нарядился в овечью шкуру" и выстроил с руководством европейских государств коррупционные схемы.
Скоро эти брошенные яйца покажутся Зеленскому цветочками. Это первые звоночки, проявление ненависти жителей европейских странсказал Рогов
Граждане Европы начинают осознавать, что политика украинских властей связана с их экономическими трудностями, а режим Зеленского "разворовывает их налоги" под видом оказания помощи Украине, добавил он.
Одну из машин кортежа Зеленского забросали яйцами во время его визита в Ирландию. Кадры произошедшего опубликовал местный журналист Стивен Мерфи.