Член ОП России Рогов: инцидент с яйцами - это первые звоночки для Зеленского

Рогов заявил, что брошенные в Зеленского яйца покажутся ему цветочками Член ОП России Рогов: инцидент с яйцами - это первые звоночки для Зеленского

Москва14 ноя Вести.Забрасывание яйцами автомобиля из кортежа главы киевского режима Владимира Зеленского – первые звоночки проявления ненависти жителей европейских стран. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.

Жители западноевропейских стран начинают понимать, что "бандеровский шакал нарядился в овечью шкуру" и выстроил с руководством европейских государств коррупционные схемы.

Скоро эти брошенные яйца покажутся Зеленскому цветочками. Это первые звоночки, проявление ненависти жителей европейских стран сказал Рогов

Граждане Европы начинают осознавать, что политика украинских властей связана с их экономическими трудностями, а режим Зеленского "разворовывает их налоги" под видом оказания помощи Украине, добавил он.

Одну из машин кортежа Зеленского забросали яйцами во время его визита в Ирландию. Кадры произошедшего опубликовал местный журналист Стивен Мерфи.