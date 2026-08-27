В ОП РФ назвали приезд Зеленского в Запорожье "плохой приметой" для ВСУ

Рогов связал визит Зеленского в Запорожье с провалом ВСУ на фронте В ОП РФ назвали приезд Зеленского в Запорожье "плохой приметой" для ВСУ

Москва27 авг Вести.Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в подконтрольный Украине город Запорожье – плохой для ВСУ знак. Такое мнение высказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.

Рогов прокомментировал видеообращение Зеленского, записанное на фоне стелы при въезде в Запорожье со стороны Днепропетровска.

Визит Зеленского в Запорожье - плохая примета для ВСУ. Это показывает, что для его боевиков на этом участке фронта складывается тяжелая ситуация сказал российский политик

Эксперт напомнил, что зачастую прифронтовые города, которые удостаиваются визита Зеленского, вскоре освобождает российская армия.

Рогов также отметил, что, по поступающей к нему информации и сообщениям местных жителей, украинские власти начали срочную эвакуацию населения из южных и юго-восточных пригородов Запорожья.

Ранее стало известно, что под контроль российских войск перешел населенный пункт Шевченковское в Запорожской области. Днем ранее ВС РФ освободили Неженку.